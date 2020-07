De nieuwe muurschildering boven Indisch restaurant Makanan in het Brabantpark in Breda is een ode aan voormalig NAC-speler Ömer Bayram. De voetballer is nu actief in Turkije en speelde als kind regelmatig met een voetbal in de wijk.

De schildering laat de weg naar succes van Bayram zien. De buizen symboliseren de weg van de speler, met de voetbal als centraal middelpunt.

Ömer Bayram speelt nu voor het Turkse Galatasaray. De voetballer speelde in totaal zeven jaar voor NAC, met de jeugdopleiding meegerekend. Bayram heeft meer dan veertig officiële wedstrijden gespeeld als voetballer van NAC 1.

Voor de totstandkoming van de muurschildering sloeg pandeigenaar Marcel van Hooijdonk de handen ineen met kunstenaar Cesare.