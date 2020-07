Drie componisten uit Breda hebben nieuwe muziek geschreven voor het automatische speelwerk van de Grote Toren. Dit deden zij in opdracht van stadsbeiaardier Paul Maassen.

Stadsbeiaardier Paul Maassen vroeg aan de componisten Dyane Donck, Daan Manneke en Rogier Telderman nieuwe muziek aan te dragen over hun visie, reflectie of ervaringen met de coronacrisis.

Het automatisch speelwerk speelt elk kwartier een korte melodie. Op het hele uur klinkt sinds midden juni het stuk Baptism van Rogier Telderman. Het tweede kwartier klinkt Reflexus gecomponeerd door Dyane Donck. Reflexus weerspiegelt een persoonlijke reflectie op het coronavirus.

Op het halve uur klinkt het slotkoraal uit Bachs 26e kantate Ach Wie Flüchtig dat is aangedragen door Daan Manneke. Dit stuk vormt de basis voor zijn compositie in het culturele herdenkingsprogramma Stemming dat de komende weken te ervaren is in de Grote Kerk.

Het laatste kwartier een strijkkwartet van Maurice Ravel, dat bewerkt is door stadsbeiaardier Paul Maassen. Melodieën van het speelwerk klinken al ruim 500 jaar door de stad.