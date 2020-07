De politie heeft woensdag in een woning meerdere gestolen goederen aangetroffen in Breda. Een 44-jarige Bredanaar is aangehouden op verdenking van diefstal van goederen. Eerder werd al een andere 44-jarige man uit Breda aangehouden in de zaak.

De politie hield dinsdag een 44-jarige Bredanaar aan vanwege een fietsendiefstal aan de Moerwijk in Breda. Uit rechercheonderzoek bleek dat de verdachte de diefstal niet alleen had gepleegd.

Agenten hielden woensdag nog een 44-jarige man uit Breda aan. In de woning van de mannen zijn gestolen goederen aangetroffen. De goederen en de gestolen fiets worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

De twee verdachten in de zaak zitten momenteel vast. De politie doet verder onderzoek.