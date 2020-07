De gemeente Breda heeft besloten om de 35 dorps- en wijkcentra in de gemeente die als gevolg van de coronamaatregelen een tijd gesloten zijn geweest financieel te steunen. Het college trekt in totaal 500.000 euro voor de centra uit.

"We vinden het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen blijven bestaan en dat de vrijwilligersbesturen kunnen rekenen op ondersteuning", legt wethouder Miriam Haagh uit. "Daarom bieden we hen naast praktische ondersteuning ook financiële ondersteuning daar waar de regelingen van de Rijksoverheid niet van toepassing of onvoldoende zijn."

De gemeente trekt voor de subsidieregel een budget van 500.000 euro uit. De regeling betreft een tegemoetkoming op de vaste kosten in de periode tussen april en september. De gemaakte kosten hangen samen met de omvang van de locatie en de gemaakte kosten voor de benodigde veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus in de panden tegen te gaan.

Een aanvraag indienen voor deze tijdelijke subsidieregeling kan van 22 juli tot en met 31 augustus via de website van de gemeente. Complete aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen.