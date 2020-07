Sprangers Bouwbedrijf in Breda is dinsdag officieel failliet verklaard. Het Bredase bouwbedrijf bestond al ruim twee eeuwen.

Het faillissement van Sprangers hing al in de lucht. Zo zette Sprangers vorige week de bouw van een groot zorgcentrum in Zeeland stil vanwege de financiële problemen. De rechtbank heeft dinsdag het faillissement uitgesproken.

Sprangers werd opgericht in 1796. Het bouwbedrijf heeft vestigingen in Breda, Terneuzen en Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Edisonstraat in Breda.

Een bekend project van Sprangers is het Forum aan de Lijnbaan in Rotterdam.