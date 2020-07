Een motorrijder is zondagmiddag op de Gilzeweg in Bavel onderuit gegaan door losliggend grind en vervolgens tegen een auto gebotst. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De mogelijke oorzaak van het ongeval is het vele losliggende grind op de weg. In Breda vond vorige week ook een ongeval plaats doordat de gemeente de weg vol had gelegd met grind.

Op nog een aantal andere plekken heeft de gemeente de weg onlangs volgegooid met grind, zoals op de Burgsedreef in de Haagse Beemden.