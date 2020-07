De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een brand in het bedrijfspand van G en G autobekleding aan de Paardeweide in Breda. De brandweer moest slijpmachines gebruiken om een roldeur te openen en bij de brand te komen.

De brandweer kwam met vier voertuigen ter plaatse. Door de kapotte ruiten kwam veel rook naar buiten. Na ongeveer een uur blussen was de brand onder controle.

Een Porsche die in het pand stond, werd door de brandweer naar buiten gerold. Binnen was er veel schade als gevolg van de brand.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.