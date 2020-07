Een 29-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag in de Bredase wijk Hoge Vucht aangehouden omdat hij zijn vijftienjarige neefje zou hebben bedreigd met een mes.

Rond 1.00 uur kwamen agenten in de woning ter plaatse om de man aan te houden. Het vijftienjarige neefje deed aangifte en verklaarde dat zijn oom een paar dagen in de woning verbleef. Enkele vrienden van de oom waren zaterdag langsgekomen, maar er ontstond gedurende de avond ruzie.

De ruzie resulteerde in het feit dat de oom een keukenmes pakte en zei dat de mannen het "buiten zouden uitvechten". Daarop ging zijn neefje voor hem staan om te voorkomen dat zijn oom zou uithalen. De 29-jarige man gaf echter een kopstoot aan de jongen, waarop de vrienden hem aanvlogen.

In het gevecht dat volgde lukte het de vrienden om het mes van de man af te pakken. Vervolgens arriveerde de politie om de man te arresteren. Het neefje liep een pijnlijke neus op, maar had verder geen verwondingen.