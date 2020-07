Een dronken automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier auto's geraakt, die geparkeerd stonden op de Acaciastraat in Breda. De dertigjarige Bredanaar is aangehouden.

Bewoners van de Acaciastraat hoorden vrijdag rond 0.48 uur ineens harde klappen. Het bleek dat een automobilist tegen vier geparkeerde auto's was aangereden.

De politie kwam ter plekke, waarna de agenten een auto dwars over de weg zagen staan. Zij werden door buurtbewoners gewezen op een man die wat verderop stond.

De dertigjarige man biechtte op dat hij had gedronken, waarna hij werd aangehouden.

Uit een ademanalyse op het politiebureau bleek dat de man ruim drie keer zoveel had gedronken als is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Een berger heeft de auto weggehaald.

De straat was tijdelijk afgesloten.