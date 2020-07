De politie in Breda heeft vijf tieners, in de leeftijd van veertien tot achttien jaar, aangehouden voor de vernielingen tijdens de afgelopen jaarwisseling. Naast de vernielingen werd ook de politie belaagd, wat leidde tot een poging tot doodslag.

In de Wensel Cobergherstraat in de Hoge Vucht hebben tijdens de jaarwisseling plunderingen plaatsgevonden. Bergingen van bewoners zijn opengebroken en bewakingscamera's van de politie zijn stuk gemaakt. Daarnaast is een bus van Arriva vernield en werd de politie belaagd.

Na uitzendingen van de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht heeft de politie vijf verdachten uit Breda aan kunnen houden.

Eén verdachte meldde zich op 12 mei bij de politie, één dag na de uitzending van Bureau Brabant. Een tweede verdachte meldde zich op 26 mei.

De politie heeft nog twee verdachten aangehouden op dinsdag 7 juli. De vijfde verdachte is donderdag 9 juli aangehouden.