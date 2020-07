De PvdA, D66 en VVD in de Bredase gemeenteraad willen veiligere fietspaden in de gemeente nu er steeds meer mensen gebruikmaken van elektrische fietsen. Dat schrijven de partijen in een brief aan het college.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van BOVAG blijkt dat er in de maand mei van dit jaar 58.000 elektrische fietsen werden verkocht. Dat is 38 procent meer in vergelijking met mei 2019.

Doordat fietsers met een elektrische fiets gemakkelijk harder kunnen fietsen, kunnen er onveilige situaties ontstaan, stellen de partijen in de brief. Ze willen van het college weten of er in de gemeente fietspaden zijn waar een groot risico op ongevallen bestaat.

Voor het aanpassen van dergelijke fietspaden kunnen gemeenten in Nederland gebruikmaken van een subsidieregeling van het Rijk. De partijen willen van het college weten of Breda die subsidie gaat gebruiken.