De politie in Breda heeft zondagavond vier minderjarige verdachten aangehouden voor het vernielen van een deelscooter. De jongeren zijn doorverwezen naar Bureau Halt om hun straf uit te voeren.

Het is niet de eerste keer dat er minderjarigen in aanraking komen met politie vanwege illegale praktijken met de populaire deelscooters. Zo werden er al meerdere tieners aangehouden die zonder rijbewijs op de scooters rondreden.

De felgroene deelscooters zijn erg populair sinds ze op 18 juni in gebruik werden genomen in Breda. Daarbij werd het gebied al snel uitgebreid, zodat ook mensen uit de dorpen de scooter konden gebruiken. Tegelijkertijd zijn de scooters ook veel negatief in het nieuws. Onder meer vanwege het gemak waarmee minderjarigen de scooters illegaal gebruiken.

Ook hoe de scooters geparkeerd worden, zorgt voor ergernis in Breda. De VVD en PvdA stelden afgelopen week vragen over het onderwerp. Zij willen onder meer weten hoe er gehandhaafd wordt op verkeerd geparkeerde scooters en of de kosten daarvoor verhaald kunnen worden op de bestuurders.