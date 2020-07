Blind Walls Gallery heeft het streefbedrag van 15.000 euro voor de realisatie van een boek al binnen een paar dagen bereikt. De organisatie achter de muurschilderingen in Breda startte een crowdfunding voor Blind Walls Gallery: Het museum op straat.

In Breda zijn inmiddels al bijna honderd muurschilderingen van Blind Walls Gallery te vinden. Om ervoor te zorgen dat mensen niet hun huis uit hoeven om de kunstwerken te zien, is besloten om de schilderingen te bundelen in een boek.

Alle schilderingen in het boek hebben een link met de historie of een verhaal uit of over Breda. Het boek omvat ruim driehonderd pagina's met uitgebreide informatie over de inspiratie, het maakproces en de kunstenaars en ook archiefbeelden uit het Stadsarchief van Breda.

Blind Wall Gallery hoopte het benodigde bedrag binnen veertig dagen op te halen. Dat lukte al in een paar dagen en daarom is het streefbedrag verhoogd naar 22.000 euro.

"Dan voorzien we ieder boek van een luxe stofomslag. Bovendien wordt de binnenkant van deze stofomslag een plattegrond met alle Blind Walls Gallery-schilderingen", legt de stichting uit.

Inmiddels staat de teller van de crowdfunding op ruim 20.000 euro.