De gemeente Breda wil de mening van inwoners horen over hoe er omgegaan moet worden met vuurwerk bij de komende jaarwisselingen. De gemeente is een onderzoek gestart en vraagt Bredanaars daarom een vragenlijst in te vullen.

De toekomst van vuurwerk in de gemeente Breda is een belangrijk onderwerp voor de stad. De roep voor een verbod werd afgelopen jaarwisseling groter dan ooit, toen er heftige vernielingen werden gepleegd in de Hoge Vucht.

Binnenkort moet de gemeenteraad besluiten over verschillende scenario's die mogelijk zijn bij het reguleren van het afsteken van vuurwerk. Om een juiste keuze te kunnen maken, is het ook van belang dat de mening van de inwoners wordt meegenomen.

Daarom staat er een korte vragenlijst online waarin Bredanaars hun mening kunnen geven. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.