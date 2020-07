De Bredase koe Nora 256 van het melkveebedrijf De Rith in Breda heeft 200.000 liter melk gegeven. Ze is daarmee de 24e koe in Nederland die deze mijlpaal bereikt. Woensdag werd ze gehuldigd door haar eigenaren Adrion van Beek en Lisette van Beek-Peeters.

"We hebben wel vaker koeien die 100.000 liter melk geven, maar dit is echt zeldzaam", zegt Van Beek in gesprek met nieuwspartner BredaVandaag.

De bijna negentienjarige koe is volgens Van Beek de trots van het bedrijf. "Het is echt een koe met karakter. Andere koeien hebben ontzag voor haar. Het is een heel wijs dier met een eigen willetje. Ze zoekt ook nooit ruzie met andere koeien."

Gemiddeld wordt een melkkoe ongeveer acht jaar oud, maar ondanks haar hoge leeftijd heeft Nora nog een goede gezondheid.