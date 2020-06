Twee mannen en een vrouw zijn zondagavond op heterdaad betrapt toen zij probeerden in te breken bij een woning aan de Muizenberglaan in Breda. Na een melding van een alerte buurtbewoner heeft de politie de drie verdachten aangehouden.

De melding over de woninginbraak kwam rond 19.30 uur bij de politie binnen. Volgens de getuige waren er op dat moment twee mannen en een vrouw aan het inbreken aan de achterzijde van de woning.

Agenten troffen een opengebroken woning aan. De drie verdachten waren al gevlucht, maar konden na het bekijken van camerabeelden toch aangehouden worden.

De politie was nog bij de woning aanwezig voor onderzoek toen een van de drie verdachten voorbijliep. De man werd herkend en aangehouden. Even later fietsten de twee andere verdachten voorbij de woning. Ook zij werden herkend en opgepakt.

De verdachten zijn een 35-jarige vrouw en twee mannen van 31 en 35 jaar. Ze zijn alle drie afkomstig uit Breda.