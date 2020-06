Een auto op de Terheijdenseweg in Breda is zaterdagavond in vlammen opgegaan, meldt Handhaving Breda op Instagram. De 87-jarige Belgische automobilist zat nog in de auto toen de brand uitbrak, maar raakte niet gewond. Omstanders hebben hem uit de auto gehaald.

Tijdens een surveillance troffen handhavers het brandende voertuig aan. De brandweer Midden-West-Brabant kwam met spoed ter plaatse. Het vuur was daarna snel gedoofd.

Na aankomst hebben agenten van politieteam Markdal de zorg van de bestuurder overgenomen. De man hoefde niet naar het ziekenhuis en is opgehaald door zijn familie.

Vermoedelijk ontstond de brand door een defect aan de motor.