Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de Avans Hogeschool in Breda. Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op het praktijkonderwijs.

Het bezoek van Willem-Alexander aan de Avans Hogeschool was voor veel Bredanaars een grote verrassing. Het bezoek was tot in de puntjes geregeld, maar moest geheim blijven zodat er geen drukke menigte zou ontstaan aan de Lovensdijkstraat. Een select groepje studenten, docenten en bestuurders van de Hogeschool was wel op de hoogte van het koninklijke bezoek.

Rond 13.00 uur kwam de koning aan, waar hij welkom werd geheten door Paul Rüpp, voorzitter van het college van bestuur van Avans. De koning kreeg meteen felicitaties, want zijn dochter Alexia wordt vrijdag 15 jaar.

De koning sprak onder andere met studenten en docenten over online onderwijs, en met het bestuur over de dilemma's die de coronaperiode met zich meebrengt.

