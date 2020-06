De politie heeft vrijdag een man aangehouden in een woning aan de Dijklaan in Breda voor bedreiging met een nepvuurwapen. De verdachte stuurde een foto van een vuurwapen met een bedreigende tekst via sociale media naar iemand.

De verdachte die is aangehouden is een bewoner van de Dijklaan.

De verdachte ontkende een wapen te hebben, maar de politie vond na een korte zoekactie wel een nepvuurwapen.

Het bezit van een nepvuurwapen is net zo strafbaar als een echt wapen, omdat een nepvuurwapen niet van een echte te onderscheiden.