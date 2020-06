De politie meldt al veel bekeuringen uitgeschreven te hebben voor lawaairijders in de binnenstad van Breda. Auto- of motorbestuurders die geluidsoverlast veroorzaken, riskeren een boete.

De politie besteedt in de zomermaanden extra aandacht aan het probleem, omdat er op warmere dagen meer klachten over binnenkomen van mensen in de stad.

"We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met controles op lawaairijders. In die afgelopen weken zijn dan ook al heel veel mensen bekeurd", zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend om hoeveel boetes het precies gaat.

Door middel van camera's wordt asociaal rijgedrag in de gaten gehouden. Daarnaast kunnen burgers kentekens van overlastgevende voertuigen doorgeven aan de politie.

"Agenten letten tijdens hun surveillance op overlastgevende voertuigen, maar ook worden er speciale verkeersacties uitgevoerd", aldus de woordvoerder.