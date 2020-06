De politie heeft dinsdag tijdens een controle op growshops in Breda en Wijk en Aalburg hennep en diverse hennepgerelateerde goederen in beslag genomen. Er is niemand aangehouden, maar de gemeenten kijken of er bestuurlijke maatregelen getroffen kunnen worden.

In totaal werden er bij drie growshops strafbare feiten geconstateerd. De growshops faciliteerden een hennepkwekerij, wat weer een centrale rol speelt in de criminele wereld.

De controles in Breda vonden plaats aan de Trekpot en de Haagweg. Aan de Trekpot werd een hoeveelheid vergelijkbaar met 1,5 vrachtwagen vol aan hennepgerelateerde goederen in beslag genomen.

Ook werd er een kilo hennep gevonden en in beslag genomen. In het pand aan de Haagweg werd een vrachtwagen met hennepgerelateerde goederen aangetroffen.

In Wijk en Aalburg werd er aan de Perzikstraat een volle vrachtwagen met hennepgerelateerde goederen en nog wat contant geld in beslag genomen. De eigenaar van het pand moet zich hier later over verantwoorden.