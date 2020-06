Een jongetje is woensdagmiddag aangereden op de Ignatiusstraat in Breda. De bestuurder van de auto is doorgereden.

Het jongetje reed samen met zijn moeder en zusje op de rotonde bij de Ignatiusstraat en Hoogeind. Daar werd hij aangereden door een automobilist, die er vervolgens vandoor ging.

Het jongetje liep schaafwonden op in zijn gezicht en is in de ambulance nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.