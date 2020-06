De gemeente Breda heeft woensdagmiddag de toegangswegen naar de Galderse Meren gesloten wegens grote drukte.

Met het sluiten van de toegangswegen naar de Galderse Meren wil de gemeente voorkomen dat mensen zich door de drukte niet meer aan de coronamaatregelen kunnen houden.

De drukte is een gevolg van het warme weer. De kans is groot dat er deze week sprake is van een hittegolf in Breda. Dinsdag liep het kwik op tot 28 graden en woensdag wordt het nog warmer. Om 13.30 uur steeg de temperatuur in de stad naar 30 graden.

