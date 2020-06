De politie heeft dinsdag een vijftienjarige jongen aangehouden die zonder rijbewijs rondreed op een deelscooter bij de Galderse Meren in Breda.

Sinds vorige week zijn er in Breda deelscooters van GO Sharing beschikbaar. Bij registratie via de app van GO Sharing wordt gevraagd om foto's van de gebruiker en zijn rijbewijs om aan te tonen dat diegene in het bezit is van de juiste documenten. De Bredanaar registreerde zich in de app met het rijbewijs van zijn vader die hier niet van op de hoogte was.

De politie signaleerde de jongen bij de Galderse Meren. De jongen probeerde te ontsnappen door een zandpad in te rijden, maar werd aangehouden door de politie. Daarop kreeg hij een bekeuring en stelde de politie zijn vader op de hoogte van het incident.