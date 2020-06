Twee personen zijn dinsdagmiddag in het Valkenbergpark mishandeld door een 22-jarige man uit Etten-Leur die een pakje sigaretten van hen had gestolen. De verdachte is later aangehouden

Een groepje jongeren zat dinsdagmiddag rond 15.30 uur in het Valkenbergpark toen een man bij hen kwam zitten. Hij pakte een pakje sigaretten van hen af waarop hij wegrende.

Daarop besloten twee van de jongeren achter de dader aan te rennen. Een van de achtervolgers haalde de man in, waarna ze tegen elkaar aan botsten en omvielen. De dader gaf hierop beide achtervolgers een klap, waarna hij wegvluchtte in de richting van het station.

Daar werd hij tegengehouden door medewerkers van de NS. De man werd overgedragen aan de politie en zit momenteel vast voor onderzoek.