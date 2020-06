De overleden persoon die maandag werd aangetroffen in een appartement aan de Tramsingel waar brand woedde, is de bewoner van het appartement. De brand was een ongeval en er was dus geen sprake van brandstichting. Dit laat de politie vanochtend weten.

De hulpdiensten kregen maandag rond 16.40 uur een melding van een brand in een appartement aan de Tramsingel. Tijdens het blussen van de brand werd een overleden persoon gevonden.

De identiteit van de persoon was toen nog niet bekend. Dinsdag laat de politie weten dat het gaat om de bewoner van het appartement. Daarnaast wijst onderzoek uit dat de brand een ongeval was.