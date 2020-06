NAC Breda en de gemeente slaan opnieuw de handen ineen met de bedoeling om meer Bredanaars aan een baan te helpen. Het project Niemand Buitenspel biedt mensen de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de speciale omgeving van het Rat Verlegh Stadion.

Het is niet voor het eerst dat het project wordt opgestart, maar deze keer is het in een nieuw jasje gestoken. Het is vooral bedoeld om jongvolwassenen en volwassenen met een bijstandsuitkering, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of zonder startkwalificaties een duwtje in de rug te geven. Zij kunnen in de praktijk vaak maar moeilijk aan een baan komen.

Werkgeversadviseur Wim Brok van WSP Breda is in zijn nopjes met de samenwerking. "Het verleden heeft al aangetoond dat het project Niemand Buitenspel verschillende doelgroepen inspireert en motiveert."

"De enthousiasmerende omgeving van het Rat Verlegh Stadion, een divers pallet aan werkzaamheden in combinatie met de mogelijkheid om te sporten zorgt ervoor dat we kandidaten, die hier baat bij hebben, beter voorbereiden op een stap naar betaald werken."