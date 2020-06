De werkzaamheden aan de Heerbaan in Breda zijn maandag van start gegaan. Het stuk van de Heerbaan tussen de Mouterijstraat en de Tilburgseweg wordt versmald. Daarnaast wordt een rotonde aangelegd bij de Heusdenhoutsestraat en komt er een fietspad in twee richtingen.

Het werk is naar verwachting eind oktober 2020 gereed. In de zomervakantie zal de weg wel tijdelijk weer open zijn.

Van 22 juni tot 25 juli wordt het stuk van de Heerbaan tussen de Mouterijstraat en Bergschot versmald. Van 25 juli tot 17 augustus is de Heerbaan tijdelijk weer open en worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.

Op 17 augustus worden de werkzaamheden weer opgepakt. Dan gaat de aannemer aan de slag met het aanleggen van een rotonde bij de Heusdenhoutsestraat en het aanbrengen van asfalt op de kruising Heerbaan - Bergschot. Op hetzelfde moment zal het fietspad worden aangelegd.

Omleidingen tijdens werkzaamheden

Van 22 juni tot 25 juli en van 17 augustus tot eind oktober is de Heerbaan afgesloten voor al het verkeer. Tijdens het werk wordt het verkeer omgeleid via de noordelijke rondweg, de Kapittelweg, de Beverweg, de Claudius Prinsenlaan en ook via de A27.

Sluipverkeer door de wijk is niet te voorkomen. Winkelcentrum Heusdenhout blijft de hele tijd (van 22 juni tot eind oktober) bereikbaar te voet, per fiets en met de auto.