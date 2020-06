Twee jongens van dertien en vijftien jaar zijn zaterdagavond in een brandgang in de omgeving van de Krayenhofstraat in Breda betrapt met nepvuurwapens. De wapens zijn in beslag genomen. Het tweetal is doorverwezen naar bureau HALT.

Een alerte getuige belde zaterdagavond naar de meldkamer. Hij had twee jongeren mogelijk met vuurwapens zien lopen in de omgeving van de Krayenhofstraat. Daarop rukten rond 21.30 uur meerdere eenheden uit om te zoeken naar deze jongens. Zij werden aangetroffen in een brandgang.

De twee jongens van dertien en vijftien jaar waren inderdaad in het bezit van twee wapens, maar deze bleken nep, al waren ze niet van echt te onderscheiden. De wapenwetgeving verbiedt deze nepvuurwapens dan ook omdat ze dreigend over kunnen komen. De wapens zijn in beslag genomen.

De agenten zijn met de jongens en hun ouders in gesprek gegaan.