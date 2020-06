Een bewoner is in de nacht van zaterdag op zondag lichtgewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex aan de Amstelstraat in Breda. Hij is ter plaatse in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. Omdat de brand aan de achterzijde van de woning was, sloot de politie de naastgelegen Scheldestraat af. Vanuit hier kon de brandweer de brand bestrijden.

De brand is ontstaan bij een rolluik op de eerste verdieping. Het is nog onbekend hoe dat heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht.