Een auto en een bakwagen zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Westerparklaan in Breda.

De auto is bij de stoplichten aan de Westerparklaan achter op de bakwagen gereden.

De chauffeur van de bakwagen is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.

De auto is weggetakeld door een berger. Het kruispunt was tijdelijk gedeeltelijk afgesloten voor het overig verkeer.