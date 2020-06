Het boek Bredase Volksverhalen wordt definitief uitgebracht. Auteur Naomi Jansen heeft via een crowdfundingactie de benodigde 16.000 euro opgehaald, zo laat ze vrijdag weten.

"De crowdfunding is geslaagd", aldus Jansen. "Binnen drie dagen haalde ik ruim 17.000 euro op voor mijn boek Bredase volksverhalen. Dit laat wel zien wat een enorme samenhorigheid hier in Breda is. Alle donateurs: heel erg bedankt!"

De 34-jarige Jansen laat weten dat het boek bijna af is. De bundel bestaat uit veertien verhalen en twee gedichten over de stad Breda. "Heel veel mensen hebben mij tips gestuurd van mythes en sagen die zij kenden. Die heb ik allemaal verzameld en ik ben er verder onderzoek naar gaan doen."