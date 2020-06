De gemeente Breda wil dat de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in Breda samen om tafel gaan om een oplossing te zoeken voor de discussie. Die oplossing zou er volgens de Bredase gemeenteraad midden september moeten zijn.

De discussie rondom Zwarte Piet is flink losgebarsten in Breda. De aanleiding was een bericht op de Facebook-pagina van Sinterklaas Comité Breda, waarin het aankondigde dat vanwege de coronacrisis de intocht in Breda dit jaar niet plaats zou vinden.

Het comité gaat een andere, minder massale manier zoeken om de aankomst van Sinterklaas in Breda te vieren. Op dat bericht kwamen veel reacties van mensen die bang waren dat het comité ook zou stoppen met Zwarte Piet. Om daar antwoord op te geven verduidelijkte het comité dat dat niet het geval is, en dat het afgelasten van de intocht enkel te maken had met de coronacrisis.

Het statement dat Zwarte Piet niet zou verdwijnen in Breda schoot in het verkeerde keelgat bij Bo Breda, dat mensen opriep om een brief te ondertekenen en naar burgemeester Paul Depla te sturen. Honderden mensen gaven gehoor aan de oproep.

Het onderwerp stond daarom donderdag op de agenda van de gemeenteraad. De Bredase partijen steunden unaniem een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen te zorgen dat de belanghebbenden partijen met elkaar in gesprek gaan over de invulling van de Sinterklaasviering.

De uitkomst van de gesprekken moet in september bekend zijn en dan teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad. Op die manier kan de gemeenteraad ze op tijd evalueren voor de komende viering.