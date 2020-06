De politie heeft donderdag vier rijbewijzen ingevorderd vanwege te hard rijden bij de werkzaamheden op de A16 bij Breda. Op die plek is de toegestane snelheid 70 kilometer per uur. Vier bestuurders reden allemaal meer dan 50 kilometer per uur te hard.

Automobilisten mogen na 19.00 uur normaal gesproken 130 kilometer per uur rijden op de A16, maar vanwege de werkzaamheden is het op dat deel tijdelijk 70 kilometer per uur.

Eén van de vier bestuurders die staande werd gehouden reed zelfs 158 kilometer per uur. Omdat hij geen rijbewijs bij zich had, is zijn auto in beslag genomen.