Een 21-jarige man uit Breda heeft zich woensdagochtend gemeld voor de mishandeling van een 23-jarige Roosendaler. Hij deed dit nadat maandag in Bureau Brabant herkenbare beelden van hem waren getoond.

De mishandeling vond plaats in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december op de Haven in Breda. Dat gebeurde voor een eetgelegenheid in de stad.

Het slachtoffer zegt zich te herinneren dat enkele meiden ruzie hadden. Hij liep naar de ruzie toe en kreeg vervolgens van de 21-jarige Bredanaar drie enorme klappen tegen het hoofd. Hij viel met zijn achterhoofd hard op de grond en raakte even buiten bewustzijn. De man liep daarbij een forse hoofdwond en een zwaar gekneusde kaak op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis

In de uitzending van Bureau Brabant toonde de politie beelden van de dader. De Bredanaar is met toestemming van de officier van justitie aangehouden en wordt verhoord.