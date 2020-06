De politie heeft woensdagochtend in een woning in de Haagse Beemden in Breda een hennepkwekerij aangetroffen. Twee mannen, een vader en zoon, zijn aangehouden.

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. De anonieme tipgever gaf aan sterke henneplucht te ruiken bij een woning aan de Overkroetenlaan.

De politie ging ter plaatse en trof op de eerste verdieping van de woning een net geoogste kwekerij aan. Planten stonden er dus niet meer. Wel lagen er hennepresten en stonden er leeggehaalde potten.

Een vader van 49 jaar en een zoon van 22 jaar zijn ter plaatse aangehouden voor hun betrokkenheid bij de kwekerij.