Breda heeft een waterspeelplaats aangelegd in het Brabantpark en eenzelfde waterspeelplaats geschonken aan zusterstad Yangzhou in China. De gelijke speelplaatsen moeten de steden met elkaar verbinden.

Het oude speeltuintje in het Brabantpark heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe waterspeelplaats. De speeltuin, die dus ook in China te vinden is, moet de stad met Yangzhou verbinden. Yangzhou is al tien jaar de zusterstad van Breda.

De gemeente Breda reist al tien jaar met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en lokale bedrijven af naar Yangzhou en andersom. Dit doen de steden om van elkaar te leren en deuren te openen voor ondernemers.

"Breda is een stad met internationale ambities om een grenzeloze stad te zijn. We vinden het belangrijk om op het internationale toneel aanwezig te zijn en Breda daar te positioneren. Op dat internationale toneel wordt China steeds belangrijker", legt burgemeester Paul Depla in een persbericht uit.

"Breda en Yangzhou zijn bijvoorbeeld beide historische steden. We delen daarom kennis over hoe zo'n historisch stad het beste behouden kan worden. Ook worden er gedachten uitgewisseld over economische en stedelijke ontwikkelingen, het verbeteren van de waterkwaliteit, riolering en het klimaat."