De A16 bij Breda-Noord in de richting van Rotterdam blijft de hele maandag dicht. Een vrachtwagen is maandagochtend gekanteld, waardoor de weg onbegaanbaar is geworden.

Het ongeluk vond rond 8.45 uur plaats. De gekantelde vrachtwagen is geladen met een brandbare stof. Volgens de ANWB gaat het om een brandbare harsoplossing. De vrachtwagen ligt op de middenvangrail en heeft dieselolie gelekt.

Het bergen van de vrachtwagen gaat tot laat in de middag duren. Na het bergen zal in beide richtingen de linkerrijstrook dicht blijven om de vangrail te vervangen en de bodem te saneren. Dit zal ook nog een aantal uren in beslag nemen.

Weggebruikers die richting Rotterdam willen reizen kunnen beter omrijden over de A58, de A27 en de A59. Het verkeer heeft in beide richtingen te maken met lange files.