De Bredase horeca is het niet eens met de kritiek die Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dit weekend uitsprak. Hij stelde dat de regels in de horeca niet goed genoeg worden nageleefd, maar volgens de horeca ligt het probleem bij het niet kunnen naleven van de regels.

De bereidheid van mensen om de strenge coronarichtlijnen in de horeca na te leven is minimaal. Dat stellen de horeca van Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

"Wij vinden het ook niet meer uit te leggen, dat je met driehonderd man in een vliegtuig kan zitten en op een terras, in de buitenlucht, op 1,5 meter moet zitten", zegt Johan de Vos, voorzitter van de Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Bovendien zijn de regels ook nog eens overal anders. Bezoekers in de winkelstraten, supermarkten, bouwmarkten, luchtvaart, worden overal geconfronteerd met andere regels en door het verschil in al die regels ontstaat volgens de Bredase horeca grote verwarring.

"Het voelt momenteel voor de horecaondernemer alsof je samen in een auto zit, de bestuurder door rood rijdt en de bijrijder wordt bekeurd. Wij worden nu als horecaondernemers verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van onze bezoekers, als enige sector", aldus De Vos.

De horeca in Breda schreef donderdag al een brandbrief aan het kabinet waarin ze ervoor pleiten om de regel van 1,5 meter afstand houden af te schaffen, net als het limiet van dertig of honderd mensen in een zaak.

