Een fietser en een automobilist zijn zondagmiddag op de rotonde bij de Lange Bunder in Bavel met elkaar in aanrijding gekomen. De fietser is hierbij gewond geraakt.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De fietser is door het ambulancepersoneel behandeld. Het is niet bekend of hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Agenten hebben ter plekke verklaringen afgenomen. Ook heeft de politie foto's gemaakt van de situatie.

De Thoornseweg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.