Er is zaterdag om 14.00 uur een manifestatie tegen racisme op het Chasséveld in Breda. De organistie ging vrijdag nog uit van zo'n duizend deelnemers. Dit aantal kan echter nog oplopen.

Woordvoerder van de manifestatie Philip Orosay is blij met de verwachte opkomst. "Het is heel belangrijk voor de bewustwording."

De organisaties achter de Manifestatie Bred tegen Racisme willen zaterdag een vreedzame manifestatie met muziek en sprekers houden. De betogers worden dan ook nadrukkelijk gevraagd om mondkapjes te dragen en afstand tot elkaar te houden. Zo wil de Bredase organisatie situaties zoals op de Dam in Amsterdam voorkomen.

Orosay is de woordvoerder van de manifestatie, die georganiseerd wordt door Stichting Mondiaal Centrum Breda, Amnesty International, stichting Bo, stichting Jara, vereniging Caribische Nederlanders, stichting Marokkaanse Jongeren en stichting Afschaffing Slavernij. Zelf is hij al vaak slachtoffer geworden van racisme. "Racisme is er in veel vormen. Van heel mild tot heel agressief. Sommige mensen willen niks van je hebben, alleen omdat je zwart bent. Dat is pijnlijk."

De organisaties willen met de manifestatie erkenning krijgen voor institutioneel racisme en ongelijkheid. De manifestatie is bedoeld voor iedereen. "Iedereen is welkom. Dat is voor ons heel belangrijk. We willen niet uitsluiten en een zo breed mogelijk gedragen manifestatie houden. We hebben samen een probleem, dus we moeten het samen oplossen."