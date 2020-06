De gemeente Breda gaat nauw samenwerking met ondernemers en makelaars om leegstaande panden in de binnenstad te versieren. Etalages worden beplakt met levensgrote foto's die Bredanaars van de stad maken.

De gemeente Breda roept vastgoedeigenaren op om in deze moeilijke periode de beleving en aantrekkelijkheid van de binnenstad op niveau te houden. "Wildgroei van verschillende borden en posters op lege panden verrommelt de stad. Met de foto's op de etalages krijgen leegstaande panden weer positieve aandacht."

De gemeente hoopt met deze actie de mogelijkheden tot nieuwe verhuur of verkoop te vergroten. De campagne duurt tot 1 september. De inwoners van Breda kunnen hun foto's via sociale media delen. Daaruit wordt een selectie gemaakt. De gemeente zorgt voor de bestickering en voor het verwijderen op een later moment.

"Het is natuurlijk jammer dat we leegstand hebben in de binnenstad. Als we de panden op deze manier toch aantrekkelijk maken, zal dat helpen onze binnenstad mooi te houden. Deze campagne kan een prachtige expositie worden van Breda", aldus wethouder Boaz Adank.