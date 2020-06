De afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Breda heeft een brandbrief gestuurd aan het kabinet. De Bredase horeca pleit ervoor dat de huidige regels van maximaal dertig mensen in een restaurant en 1,5 meter afstand tussen tafels buiten moeten worden losgelaten.

Volgens de horeca is smart distancing de oplossing. Daarbij houden gasten zelf de afstand die zij verstandig achten. Ook pleit de KHN Breda voor het loslaten van dertig gasten nu en honderd gasten per 1 juli. Die aantallen zijn niet logisch, omdat de zaken enorm verschillen van grootte.

"Nu dat we twaalf weken verder zijn, zie je dat mensen niet meer overal en strikt altijd die 1,5 meter naleven. Ze zijn van nature over gegaan naar smart distancing. Je ziet dat mensen dat doen met gezond verstand en met een grote dosis eigen verantwoordelijkheid", zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van de KHN.

Hij pleit er in een brandbrief aan het kabinet voor om per 19 juni social distancing te stoppen, en door te gaan met smart distancing. Dat is ook nodig om faillissementen te voorkomen, stelt de KHN.

Niet loslaten van alle regels

De Vos benadrukt dat hij niet pleit voor het loslaten van alle regels. "We willen zeker niet ineens afstappen van alle regels per 19 juni. We willen nog steeds de ruime opstelling van de terrassen waarborgen en de hygiëneregels naleven. Maar we zijn nu toe aan het moment dat we mensen op hun eigen verantwoording willen wijzen."

"Het is financieel en praktisch niet meer te doen op deze manier. Het is door de regelgeving van 30 personen in een zaak, zittend op 1,5 meter, onmogelijk geworden om een gezonde exploitatie te draaien", aldus De Vos.

