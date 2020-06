De rechter heeft donderdag een taxichauffeur die in 2019 een fietser doodreed in Breda een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een rijontzegging van drie jaar (waarvan een jaar voorwaardelijk) opgelegd. Verder is er een proeftijd van drie jaar opgelegd voor de voorwaardelijke gevangenisstraf en de rijontzegging.

De 22-jarige taxichauffeur reed vorig jaar op 19 mei rond 3.30 uur met hoge snelheid over de Westerparklaan in Breda. Bij de kruising met een fietsoversteekplaats negeerde hij het rode verkeerslicht en reed daardoor een 29-jarige fietser aan. Kort na het ongeval overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

Volgens de rechtbank heeft de taxichauffeur zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag vertoond. De man keek vlak voor het ongeval nog op zijn telefoon. Volgens de rechter was de weg goed te overzien en had de man kunnen zien dat het verkeerslicht op rood stond.

De rechtbank is uitgegaan van zeer onzorgvuldig en onoplettend rijgedrag. Dit is een minder zware vorm van schuld dan roekeloosheid, waar de officier van justitie eerder over sprak. Daarom is er een lagere straf opgelegd dan de officier eiste.

"De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf het enorme verdriet over het verlies van het slachtoffer weg kan nemen. De rechtbank dient echter een straf op te leggen die past bij het verwijt dat verdachte kan worden gemaakt."