Het leegstaande pand van de voormalige Hudson's Bay in het Bredase winkelcentrum de Barones wordt een modezaak van KOOPman. Kroonenberg Groep, de eigenaar van de Barones, heeft woensdag een akkoord bereikt met The Sting Companies, eigenaar van KOOPman.

De zaak, die zich op de begane grond en de eerste etage van het pand gaat vestigen, gaat op 9 juli open. In totaal bestaat de zaak uit 7.400 vierkante meter.

Kroonenberg Groep is momenteel nog bezig met de invulling van de rest van het pand, wat in totaal zo'n 16.600 vierkante meter groot is.

De KOOPman is een formule van The Sting Companies, waartoe ook onder meer The Sting, Costes en Cotton Cub behoren.