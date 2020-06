Op het Chasséveld in Breda vindt zaterdag een nieuwe Black Lives Matter-demonstratie plaats. Het protest is een initiatief van veel verschillende Bredase organisaties, waaronder het Mondiaal Centrum Breda, Bo Breda, Amnesty Breda en Buddy to Buddy.

Het protest zal zaterdag om 14.00 uur beginnen. Inwoners van Breda worden via Facebook uitgenodigd voor de demonstratie. De organisatie kan op deze manier goed in kaart brengen hoeveel mensen er komen.

Voor het protest wordt momenteel een programma ontwikkeld. Er zal muziek zijn en verschillende sprekers. De demonstranten wordt gevraagd een mondkapje te dragen en afstand te houden van elkaar.

In Breda kwamen vorige week al 42 mensen bij de Koepel bijeen om te protesteren tegen racisme. Het Mondiaal Centrum Breda besloot daarom met andere instanties om een grootschalig protest te organiseren.

De Black Lives Matter-protesten zijn al in verschillende steden door het land georganiseerd. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Haag, Groningen Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en Middelburg.