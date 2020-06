De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van witwassen van zo'n 180.0000 euro. Ook is hun woning in Breda doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale documentatie.

De FIOD vermoedt dat het echtpaar een aantal jaren gebruik heeft gemaakt van buitenlandse betaalkaarten waarmee contant geld werd opgenomen.

Ook zouden op de bankrekeningen van de verdachten contante stortingen zijn gedaan. De herkomst van het geld is onbekend en ook niet verklaarbaar uit het normale inkomen van het echtpaar.

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit.