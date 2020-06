Het CDA in Breda wil niet dat de VVV uit de stad verdwijnt. De partij pleit voor het behoud van een fysieke plek waar toeristen terechtkunnen, bijvoorbeeld op het station of in een boekenwinkel. De gemeente Breda maakte vorige week bekend dat het pand op de Grote Markt niet meer opengaat.

Gemeenteraadslid Caspar Rutten oppert twee ideeën in zijn brief aan het college van burgemeester en wethouders. Zo ziet hij mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan met de NS. Het station zou een goede plek zijn om fysieke informatie aan te bieden over een stad.

Ook ziet Rutten een kans in het zoeken van een samenwerking met een winkelier. "In kleine toeristische gemeenten wordt de toeristische informatie ook wel ondergebracht in het pand van een winkel."

"Bijvoorbeeld een hoek in een boekwinkel", vervolgt Rutten. "Dat is prettig voor de bezoeker die zich niet op internet oriënteert of graag een mooie fysieke plattegrond in handen heeft terwijl het de winkelier waarin de VVV-hoek gevestigd wordt, een stroom van potentiële klanten oplevert en daarmee ook omzet."

De ondernemer zou dan een kleine vergoeding kunnen krijgen die voor hem een deel van de huur betaalt. Voor Citymarketing Breda is dat slechts een fractie van de kosten van het openhouden van de VVV aan de Grote Markt.