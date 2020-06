De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Zorgvlietstraat in Breda. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Donderdag brak in diezelfde woning ook al een brand uit.

De brandweer had de brand vrij snel onder controle. Het is nog onbekend hoe deze brand is ontstaan.

Een jonge man is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft waarschijnlijk rook ingeademd.

De brand die donderdag in dezelfde woning woedde, was veroorzaakt door een wasdroger. Ook toen was de brand snel geblust. Niemand raakte gewond.