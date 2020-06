Een bewoner van een woning aan de Fatimastraat in Breda is slachtoffer geworden van een babbeltruc. De vrouw liet een meisje en twee jongens binnen die hun handen wilden wassen nadat ze een ketting op een fiets hadden gelegd. Na het bezoek bleek de portemonnee van de de vrouw te zijn gestolen.

Het meisje belde op 25 mei bij een woning in de Fatimastraat aan en zei, met zwart smeer aan haar handen, dat ze haar fietsketting opnieuw op haar fiets had moeten leggen. Ze vroeg aan de bewoner of ze binnen haar handen mocht wassen. Nadat ze dat gedaan had, ging ze weg.

Niet veel later kwam het zelfde meisje terug met twee jongens. Het meisje zei dat het vrienden waren die haar geholpen hadden en vroeg of zij ook hun handen mochten wassen. Nadat ook zij weer waren vertrokken, kwam de bewoner erachter dat haar portemonnee gestolen was.

De politie vraagt nu aandacht voor deze babbeltruc en hoopt op tips om de verdachten op te sporen. Het meisje was ongeveer zestien jaar, 1.60 meter lang en had blond haar. De jongens waren ongeveer even oud als het meisje en ook rond de 1.60 meter. Beiden zijn blank, donkerblond en hebben een normaal postuur.

"Doe altijd melding bij de politie als er iemand aan de deur komt en je het niet vertrouwt", aldus de politie.